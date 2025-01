Kuriose Unfallflucht in Kirchheim: Mann und Frau scheitern beim Einparken

1 Zu einem kuriosen Unfall wurde die Polizei in Kirchheim gerufen. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

Eine 36-Jährige und ein 54-Jähriger versuchen vergebens, ihr Fahrzeug in einer Parklücke zu platzieren. Beide stoßen mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto zusammen. Trotz Sachschaden an dem anderen Pkw machen sie sich aus dem Staub.











Link kopiert

Ein Mann und eine Frau wollten am späten Samstagnachmittag in eine Parklücke in der Dettinger Straße in Kirchheim einparken. Das ging schief und hatte Folgen.

Gegen 22.50 Uhr wollte eine 36-Jährige nach Angaben der Polizei ihr Fahrzeug rückwärts in eine Lücke einparken. Bei diesem Versuch stieß sie jedoch gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestelltes Auto. Die Frau fuhr wieder aus der Parklücke heraus, und ihr 54 Jahre alter Beifahrer versuchte nun sein Glück beim Einparken. Dieser Versuch scheiterte mit dem gleichen Ergebnis: Die beiden Fahrzeuge stießen nochmals zusammen. Obwohl an dem parkenden Pkw ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, verließen die beiden Autofahrer die Unfallstelle und gingen in ein nahe gelegenes Gebäude.

Aufmerksame Passanten hatten aber das Unfallgeschehen beobachtet und alarmierten über Notruf die Polizei. Aufgrund der detaillierten Beobachtungen der Zeugen konnte die Polizei die beiden Fahrzeuglenker in dem nahe gelegenen Wohnhaus rasch ermitteln. Der Grund für die nicht geglückten Einparkversuche wurde den Polizeibeamten schnell klar. Beide Fahrzeuglenker standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest erbrachte bei dem 54-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von deutlich über zwei Promille und bei der 36-Jährigen von knapp unter einem Promille.

Beide Fahrzeuglenker mussten sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sehen nun mehreren Strafverfahren entgegen.