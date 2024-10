Kuriose Unfälle in Stuttgart-Ost: Autofahrer auf Abwegen – bereits drei Mal ging’s die Treppe runter

5 Das Auto hatte sich auf der Treppe verkeilt und musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden. Foto: Sebastian Steegmüller

Mehrfach sind Nutzer von Leihfahrzeugen am Bürgerbüro in Stuttgart-Ost eine Treppe heruntergefahren. Ein Fahrer hat sogar so viel Schwung genommen, dass er es bis zum Gehweg in der Schönbühlstraße geschafft hat.











Polizeibeamte des Reviers 5 und Mitarbeiter des Stadtmobils haben am Mittwochabend nicht schlecht gestaunt, als sie auf die Treppe am Bürgerbüro Ost blickten. Bereits zum dritten Mal ist dort in den vergangenen zwei Wochen ein Autofahrer aus dem Hinterhof in Richtung Schönbühlstraße falsch abgebogen – es handelte sich jeweils um Mietwagen.

Den Auftakt machte am 27. September ein Miles-Kunde. Der 23-Jährige hatte Glück im Unglück. Er bemerkte gegen 15.45 Uhr seinen Fehler frühzeitig, überfuhr lediglich zwei Stufen mit den Vorderreifen. Anschließend stellte er den Wagen ab und lief hilfesuchend zum benachbarten Revier in der Ostendstraße. Das Auto konnte laut Polizei ohne Schaden geborgen werden.

Der Miles-Mietwagen Foto: privat

Deutlich mehr Schwung hat indes ein 51 Jahre alter Stadtmobil-Kunde am 3. Oktober genommen. Er wollte den Hinterhof gegen 6.15 Uhr verlassen, möglicherweise hat er aufgrund der Dunkelheit die Treppe nicht gesehen und fuhr sämtliche Stufen bis zum Gehweg hinunter. „Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Nicht ganz so weit hat es nun am Mittwoch um 17.30 Uhr ein 43 Jahre alter Mann geschafft. Er stoppte seinen roten Stadtmobil-Opel mit den Vorderrädern auf dem mittleren Absatz. Dort verkeilte sich das Fahrzeug. Zunächst hat er mit Füßen von Baustellen-Gittern versucht, das Auto zu unterbauen und es so aus der misslichen Lage zu befreien. Letztlich musste jedoch ein Abschleppwagen anrücken und den Wagen herausziehen. „Der Schaden steht noch nicht fest“, sagt Widmann. In die Werkstatt muss der Opel auf jeden Fall: Die vordere Stoßstange hing runter, außerdem hat die Vorderachse gerattert, als das Fahrzeug abgeschleppt worden ist.

Zur Ehrenrettung aller drei Autofahrer, zumindest in Teilen, gilt es anzumerken, dass am Treppenabgang ein Poller gefehlt hat. Er wurde am Donnerstagmittag wieder eingesetzt. Ein Augenzeuge kann die Fahrmanöver dennoch nicht nachvollziehen. „Zumindest die Stadtmobil-Kunden holen doch den Schlüssel für die Fahrzeuge unterhalb der Treppen ab“, sagte er. „Dann müssen sie eigentlich die Stufen hochgehen, bevor sie die Autos nutzen.“