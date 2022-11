1 McKennie im WM-Spiel gegen England. Foto: IMAGO/Action Plus/IMAGO/John Patrick Fletcher

Im Spiel zwischen England und den USA kommt es bei der WM zu einer besonders kuriosen Szene: Spieler Weston McKennie wischt seine Hände an dem Leibchen eines Fotografen ab. Der wirkt sichtlich irritiert.















Der amerikanische Fußball-Nationalspieler Weston McKennie hat im WM-Gruppenspiel gegen England nicht nur mit seiner auffälligen Frisur in Landesfarben, sondern auch mit einem Kuriosum für einen Hingucker gesorgt. Der 24-Jährige von Juventus Turin wischte sich am Freitagabend in Al-Chaur vor einem Einwurf gegen Ende der ersten Hälfte seine offenbar verschwitzten Hände an einem grünen Fotografen-Leibchen ab. Der Foto-Reporter schaute irritiert, als die von ihm getragene Weste zweckentfremdet wurde.

Im Netz teilen viele die Szene und zeigen sich irritiert. Nach seiner seltsamen Aktion führte der frühere Schalke-Profi McKennie den Einwurf schließlich aus. Etwas Zählbares sprang nicht dabei heraus.