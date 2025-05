Kuriose Kunstaktion: Lebendes Schachbrett in Ostfildern

Pop-up-Gartenprojekt in Ostfildern Traumfelder werden belebt – Kinder pflanzen Kürbisse im eigenen Beet

Mit einem Pop-up-Gemeinschaftsgarten will die Stadt Ostfildern die Traumfelder in den Bürgergärten neu beleben. Bewohner des Scharnhauser Parks dürfen Hochbeete in eigener Verantwortung von Mai bis Oktober bepflanzen.