Kuriose Klage in Ellwangen: „Komplette Geschichte ist gelogen“ – Streit um Wunder von Königsbronn

1 Die Hüttenwerke Königsbronn gelten als Weltmarktführer für so genannte Kalanderwalzen. Foto: hwk1365

Sieben Jahre nach der sensationellen Rettung von Deutschlands ältestem Industriebetrieb kommt es zu einem bizarren Rechtsstreit. Haben sich damals die Falschen gefeiert?











Link kopiert

Die Aufträge storniert, der Maschinenpark vor der Versteigerung, die Produktion still gelegt: es gab nicht viel, was vor sieben Jahren den damals noch rund 130 Beschäftigten der Hüttenwerke Königsbronn nach drei Insolvenzen Hoffnung machen konnte. Doch dann ereignete sich das, was als „Wunder von Königsbronn“ in die Geschichte einging. Der Betriebsratschef Fred Behr und der Wirt der gegenüberliegenden Pilsbar, Andy Meyer – ein Mann mit Wirtschaftsstudium –, rechneten und rechneten und konnten Deutschlands ältesten Industriebetrieb, gegründet durch Mönche im Jahr 1365, doch noch retten.