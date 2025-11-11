Kupferdiebe in Kohlberg: 200 Kilo Kupfer von Aussegnungshalle des Friedhofs geklaut

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem kuriosen Diebstahl: Aus der Aussegnungshalle des Kohlberger Friedhofs wurden Kupferbleche gestohlen (Symbolbild). Foto: Christian Schwier/Stock Adobe.

Kupferdiebe haben ihr Unwesen auf dem Kohlberger Friedhof getrieben und mehrere Zentner des Buntmetalls gestohlen. In der Zeit zwischen vergangenem Montag, 15.45 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, montierten die Täter Abdeckbleche der Aussegnungshalle ab und nahmen diese mit.

Gesamtlänge der Kupferbleche: knapp 60 Meter

Die Bleche haben eine Gesamtlänge von knapp 60 Metern und eine Breite von 40 Zentimetern. Weiterhin rissen sie mehr als zehn Meter der innen liegenden Dachrinne heraus und nahmen diese ebenfalls mit.

Ersten Schätzungen nach dürfte das Diebesgut ein Gewicht von etwa 200 Kilogramm haben. Der Wert des Kupfers sowie der angerichtete Sachschaden dürften sich jeweils auf mehrere tausend Euro belaufen. Mitarbeiter des Bauhofs hatten den Diebstahl bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/91169-0 um Hinweise.