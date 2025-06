Kunstwerk in Ostfildern: Sitz- und Flitzhasen kommen in die Werkstatt

1 Die kunterbunten Hasenfiguren sind stark beschädigt. Jetzt wird das Kunstwerk von rosalie ausgebessert. Foto: Ines Rudel

Mit Spenden haben in Ostfildern Bürger und die Stadt die Sitz- und Flitzhasen im Scharnhauser Park gerettet. Bald kommt das Kunstwerk von rosalie in die Werkstatt.











Die Rettungsaktion für die Sitz- und Flitzhasen im Scharnhauser Park war erfolgreich. Mehr als 40 000 Euro haben die Menschen in Ostfildern gespendet. Das ist die Hälfte der Kosten, die für die Restaurierung anfallen. Denselben Betrag schießt die Stadt Ostfildern zu. Demnächst werden die Skulpturen in die Werkstatt nach Berlin gebracht. Im Herbst sollen sie wieder an ihrem alten Platz stehen.

„Aktuell werden noch die Termine für die Abläufe koordiniert. Wenn alles gut geht, wird die beliebte Figurengruppe der bekannten Künstlerin rosalie noch im Herbst in neuem Glanz erstrahlen“, sagt Holle Nann, die Leiterin der Städtischen Galerie. Hasenpaten und Spender hätten es ermöglicht, dass das Kunstwerk von rosalie erhalten werden kann.

Bundesweit bekannte Künstlerin

Die Künstlerin und Bühnenbildnerin, die bis zu ihrem Tod in Stuttgart lebte, hat auch den Froschbrunnen in den Bürgergärten im Scharnhauser Park geschaffen. Sie arbeitete an Theatern in ganz Deutschland. Ihre farbenfrohen Werke stehen in vielen Städten. Die Hasengruppe mit pinken und gelben Figuren und einer Möhre in der Mitte ist ein Wahrzeichen von Ostfildern geworden. Die Kunst im öffentlichen Raum entstand im Rahmen der Landesgartenschau 2002.

Die Sitz- und Flitzhasen sind ein Wahrzeichen von Ostfildern. Foto: Ines Rudel

„Wir sind beeindruckt vom bürgerschaftlichen Engagement und der Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung“, sagt Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay. Die Margarete-Müller-Bull-Stiftung habe ebenso wie die Hofkammer und die Bürgerstiftung einen namhaften Betrag gegeben. „Dies hat uns gezeigt, wie beliebt die Figurengruppe der Künstlerin rosalie ist“, sagt Bolay. Sie sei für viele ein Anziehungspunkt, den man nicht mehr missen möchte. „Deshalb haben wir uns auch als Stadt entschlossen, diese Aktion zu unterstützen und die Restaurierung umzusetzen.“

Die Initiative zur Rettung der Sitz- und Flitzhasen hat das Projekt mit Spendenaufrufen und Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben. Aber auch Aktionen wie der Verkauf eines „Möhrenbrotes“ mit Hasenbanderole durch die Ostfilderner Bäckerei Schultheiß oder die Postkartenaktion der Sitz- und Flitzhaseninitiative brachten weitere Spendeneinnahmen.