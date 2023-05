12 Sara Dahme lädt am 6. Mai, zur Eröffnung neuer Werke von Astrid Schindler und Michelin Kober in den Kulturkiosk Foto: kk/kk

Finale für Delphine Seyrig, Vorhang auf für Astrid Schindler, Michelin Kober und Margarete Oehm: Das Wochenende bietet starke Kunst von starken Frauen















Stuttgarter Galerien prägen die Messe Art Karlsruhe wesentlich mit. Pause macht die hiesige Kunstszene deshalb nicht. Nicht verpassen darf man das Finale von „Widerständige Musen“ im Württembergischen Kunstverein (Kunstgebäude am Schlossplatz) – eine großartige Hommage an die französische Experimentalfilmerin Delphine Seyrig (1932-1990). Hintergründe bietet die Führung am 7. Mai um 15 Uhr.

Zeichnungen gesucht

Zeichnerinnen und Zeichner aufgepasst: Aktuell läuft die Bewerbungsphase für eine Schau im Ausstellungsraum Kunstbezirk (Gustav Siegle-Haus) zum Thema „Interessante Zeiten – Grafik in Zeiten der Krise“. Bis zum 14. Mai kann man sich bewerben – digital per E-Mail an bewerbungen@kunstbezirk-stuttgart.de. Die Ausstellung soll im November und Dezember stattfinden.

Astrid Schindler im Kulturkiosk

Ausstellungen in der Stuttgarter Galerie Mueller-Roth haben Astrid Schindler bekannt gemacht. Was macht Schindler, die ausgerufen war, die konkret-konzeptuelle Kunst neu interpretieren zu können, heute? An diesem Samstag, 6. Mai, weiß man mehr. Gemeinsam mit Michelin Kober zeigt Schindler in Sara Dahmes Kulturkiosk (Züblin-Parkhaus) neue Arbeiten. Eröffnung ist von 14 bis 17 Uhr – zu sehen bis zum 4. Juni (Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 14 Uhr).

Große Bühne für Margarete Oehm

An diesem Sonntag macht sich Kunst-Stuttgart auf – nach Nürtingen. Die Ruoff-Stiftung (Schellingstraße 12) präsentiert das Schaffen der Malerin Margarete Oehm (1898-1978). Auf vielen Ebenen in emanzipatorischen Debatten verhaftet, steht Margarete Oehm für eine neue Frauengeneration. Mit ihrer Hochzeit mit dem Maler Willi Baumeister (1889-1955) gibt sie 1926 überraschend ihre Kunst auf – in einem Moment, in dem sie auf dem Weg ist, eine erhabene Figuration ins Surreale zu überführen. „Margarete Oehm – Kunst ist Poesie“ (bis 17. September, Sa und So 14 bis 18 Uhr) wird am 7. Mai um 11 Uhr eröffnet. Es spricht der Kunsthistoriker Günter Baumann.

Staatsgalerie analysiert Frauenbilder

Der US-Künstlerin Cindy Sherman ist die Sonderschau der Staatsgalerie Stuttgart gewidmet. Da passt es, sich mit dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts zu beschäftigen. „Hausmutter, Heldin oder Femme fatale“ ist eine Führung am Sonntag, 7. Mai (11 bis 12 Uhr), überschrieben. Eine weitere Führung gilt um 15 Uhr Cindy Shermans Bildwelt.