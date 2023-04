15 In Untergröningen: Ottmar Hörl lässt das Schloss von einem Rudel Wölfe besetzen Foto: Benjamin Maihöfer/Benjamin Maihöfer

Ist die Kunst im Schloss noch mal so schön? In Mochental und in Untergröningen sieht’s danach aus. Aber auch sonst gilt: Ostertage sind Kunsttage!















Ostertage sind Kunsttage – und so kann man sich Richtung Ehingen aufmachen und in das wunderbare Lautertal. Wandern ist das eine, Kunst das andere – und die gibt es im Schloss Mochental. Noch bis zum 10. April ist die zu Recht immer wieder dem Vergessen entrissene Bilderwelt der Malerin Eleonore Frey Hanken (1927–1975) in der das Schlossgeschehen nun schon seit Jahrzehnten prägenden Galerie Schrade zu sehen – auch an diesem Samstag sowie am Ostersonntag und -montag von 11 bis 17 Uhr.

Seelenverwandte im Raum

Noch bis zum 5. Mai präsentiert der Gmünder Kunstverein in der Galerie im Kornhaus (Kornhausstraße 14) zwei seelenverwandte Wege, Räume zu erschließen. Mit Tusche gezauberte Gewölbe der Hamburgerin Esther Naused begegnen feinen Gespinsten der auch in Gmünd arbeitenden Stuttgarterin Stefanie Seiz-Kupferer. Geöffnet ist an diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr, an Ostern jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Kunst im Schloss

Gar bis 18 Uhr ist an den Feiertagen die Themenschau „Glass House“ des Kunstvereins Kiss in Untergröningen geöffnet. Traditionell eine gute Bühne der Gegenwartskunst, wartet das diesjährige Projekt im Schloss unter anderen mit Werken von Anna Bittersohl, Ottmar Hörl und Rainer Vogt auf. Wer es jetzt nicht schafft – zu sehen ist „Glass House“ noch bis zum 30. Juli.

Entdeckerfreuden

Alles noch zu weit weg? Dann empfiehlt sich eine Entdeckung – die ganz eigene, alles überziehende Kunstwelt des Ludwigsburgers Wolfgang Folmer in der Galerie der Stadt Backnang (Petrus-Jacobi-Weg 1). „Gegebenheiten“ heißt die Schau in herrlicher Untertreibung. Ein Muss.