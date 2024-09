Kunstradsport: Ruben Geyer: ehrgeizig, aber nicht verbissen

1 Im Lenkerhandstand zum Titelgewinn: Ruben Geyer. Foto: /Daniel Kratschmar

Der Denkendorfer Ruben Geyer gehört zur Weltspitze im Kunstradsport, fühlt sich in der Szene aber auch abseits des Leistungsgedankens sehr wohl.











Als sich dann auch noch Bundestrainer Dieter Maute per Textnachricht meldete und gratulierte, war der Tag für Ruben Geyer perfekt. „Ich bin voll zufrieden“, sagte er bestens gelaunt. Was war geschehen? Der Kunstradfahrer des RKV Denkendorf hatte beim Deutschland-Cup in heimischer Halle im 1er der Männer nicht nur den Titel gewonnen, sondern mit 181,60 Punkten auch noch eine neue persönliche Bestleistung herausgefahren. Das tat gut. Ebenso wie die Gratulation des Bundestrainers.