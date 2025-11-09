Kunstradfahren: Dieter Maute – der Mann mit den 100 WM-Titeln

1 Der Architekt des Erfolges: Kunstrad-Bundestrainer Dieter Maute. Foto: Baumann/Julia Rahn

Vordenker, Analyst, harter Arbeiter: Kunstrad-Bundestrainer Dieter Maute ist ein Erfolgsgarant, der stets seine Athleten in den Fokus stellt – mit denen ihm Einmaliges gelungen ist.











Selbst in dem Moment, in dem er in der Sportwelt Einmaliges erreicht hatte, stand nicht er selbst im Fokus. Das Rampenlicht gehörte seiner Athletin. Dieter Maute jubelte in der voll besetzten Arena in Göppingen mit Jana Pfann, nahm sie in den Arm, beglückwünschte die neue Weltmeisterin im Kunstradfahren. Und dachte nicht an seine eigene Lebensleistung – obwohl sie kaum zu toppen sein wird.