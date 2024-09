1 Die RCO-Starterinnen freuen sich über die DM-Qualifikation, hinten von links: Madeline Schuler,Luisa Aeckerle, Kaja Luna Demuth, Annett Horlacher, Vivien Schuler, vorne von links: Amelie Gölz, Marleen Aeckerle, Jenny Schäfer. Foto: /RC Oberesslingen

Die Oberesslinger Starterinnen sind von ihrem Abschneiden beim Bundespokal enttäuscht, freuen sich aber auf die nationalen Titelkämpfe.











Die lange Anreise nach Schwanewede in Niedersachsen zum Bundespokal, dem gleichzeitigen Halbfinale zur deutschen Meisterschaft, hat sich für die Kunstrad-Teams des RC Oberesslingen gelohnt. Alle drei Teams haben sich eindrucksvoll für die nationalen Titelkämpfe Ende September in Sulzbach am Main qualifiziert.