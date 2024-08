Kunstrad-Masters: Kunstrad-Duo wahrt Chance auf die WM

1 RKV-Kunstradfahrer Ruben Geyer qualifiziert sich für die DM. Foto: Daniel Kratschmar

Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller haben in Bad Salzuflen zu kämpfen, Ruben Geyer qualifiziert sich für die DM.











Beim 1. German Masters im Kunstradsport in Bad Salzuflen ging es für die Athleten des Radsportkreises Esslingen um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften sowie die ersten zwei Qualifikationen zu den Weltmeisterschaften in Bremen. Nicht so rund lief es im ersten Durchgang für die Gewinnerinnen des World-Cups in Hongkong, dem Kunstrad-Duo Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der SG Denkendorf/Magstadt. Der krankheitsbedingte Trainingsrückstand war dem Duo deutlich anzumerken, was im Schlussdrittel der Kür zu Fehlern und hohen Punktabzügen führte. Mit dem 4. Rang verpassten Niedermayer/Hasmüller die Finalteilnahme. Besser lief es für sie im zweiten Durchgang, in dem sie zur alten Stärke zurückfanden und mit ausgefahrenen 125,84 Punkten ihre Chancen auf eine Teilnahme an der WM wahrten.