1 In den nächsten zehn Tagen wird Tobias Ruppert den Marktplatz im Scharnhauser Park in einen Blätterwald verwandeln. Foto: Ines Rudel

Mit mehr als 300 künstlerisch gestalteten Blättern aus wetterfestem Papier gestaltet der Künstler Tobias Ruppert auf dem Marktplatz im Scharnhauser Park einen Wald auf Zeit.

Ostfildern - Zarte Blätter malt der Künstler Tobias Ruppert für das Walddach, das zurzeit über dem Marktplatz im Scharnhauser Park entsteht. Am Montag haben Techniker ein Gerüst aufgestellt, über das ein Netz gespannt ist. „Mit den Blättern, die ich gestalte, wird daraus ein Wald“, sagt der Künstler, der in Scharnhausen lebt. Schon am ersten Tag seiner künstlerischen Intervention zog er das Interesse vieler Passanten auf sich. „Es ist einfach schön, wie viele Leuten stehen geblieben sind und mehr über das Projekt wissen wollten.“