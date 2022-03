1 Kompromisslose Künstlerin: Anne-Lise Coste Foto: ALC/Ellen de Bruijne Projects

Am 9. und 10. April laden 18 Stuttgarter Galerien zum Art Alarm. Doch schon vor dem großen Rundgang kann gestaunt werden. An diesem Freitag, 25. März, etwa von 14 bis 20 Uhr bei der Eröffnung der Schau „Post Modern Classic“ mit Werken von Anne-Lise Coste in der Galerie Reinhard Hauff (Paulinenstraße 47).

Radikale Poesie

Das Sich-Aussetzen hat die Französin Anne-Lise Coste zum Prinzip gemacht. Immer befindet man sich mit ihren Arbeiten in einer Achterbahn. Mal überzieht sie mit dem Zeichenstift ganze Räume, mal nutzt sie eben noch als selbstständig erscheinende Spraybilder als Unterlage für eine Sammlung jener Sorte Müll, die wir produzieren, um gefühlt sauber zu bleiben oder zu werden. Und dann, immer wieder, durchschneiden Fratzen alle Ironie, ist da – vom kleinsten Format bis wandfüllend – pure Angst.

Sinnbild der Aneignung: Costes „Love International“ von 2018 Foto: ALC

„Post Modern Classic“ überschreiben Elisabeth und Reinhard Hauff die nun schon siebte Einzelausstellung der 1973 in Marseille geborenen Künstlerin in ihrer Galerie. Der Titel selbst scheint schon ein Bruch. Denn wie könnte Anne-Lise Coste, die Meisterin der Aneignung, etwas mit einer Post Modern-Gelassenheit zu tun haben. Gar noch garniert mit dem Schriftzug Classic?

Zur Erinnerung: „Anne-Lise Coste“, schrieb unser Kritiker Rainer Vogt 2015, „verarbeitete die traumatischen Krankheitserlebnisse ihrer Kindheit in frühen Kreidezeichnungen. Der ,Fluchtplan’ (,escape map’) von 2006 ähnelt vielfüßigem Ungeziefer, kennt mehrere Seitenwege und lässt spüren, wie verzweifelt das unter Asthma leidende Kind dem Krankenhaus gern entronnen wäre: Nur weit weg von hier, ,partir, partir loin’, heißt eine größere Zeichnung von 2003.“

Feier und Analyse von Kunst und Poesie

Coste also, längst international gefeiert und von 8. April an mit der Schau „Poem Police“ im Kunsthaus Baselland in Muttenz präsent, bewegt sich von Beginn an auf schwankendem Grund. Dies wird auch jetzt wieder in der für Coste typischen Parallelität, Überlagerung, Durchdringung, gegenseitigen Feier und Analyse von Kunst und Poesie, von Leben und Politik, von Alltag und Traum sowie von Liebe und Angst deutlich. „Post Modern Classic“ von und mit Anne-Lise Coste – besser kann man nicht in das Kunst-Frühjahr starten.