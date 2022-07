1 Christian Jankowski: mit dem Stocherkahn in die Kunsthalle Foto: kht/Christian Jankowski

Die Kunsthalle Tübingen begrüßt Christian Jankowski, die Ruoff-Stiftung verabschiedet Marco Goecke und auch in Stuttgart hat es das Kunstprogramm in sich. Wir geben Tipps.

Jankowski lädt ab

Als großer Verwandler ist Christian Jankowski ständig unterwegs. Um den Vatikan einen heutigen Jesus casten zu lassen, in Rumänien eine Spezialeinheit die Praxis eines Psychotherapeuten stürmen zu lassen – oder auch, um mit dem Stocherkahn eine ganze Ladung Glücks-Kisten an Tübingens Zauber-Kulisse vorbei zu schippern. Warum der Stocherkahn nun gar Teil einer Ausstellung ist, erklärt sich von 2. Juli an in der Kunsthalle Tübingen. Deren Direktorin Nicole Fritz nimmt den Jankowski-Ball auf und erklärt die Ausstellung „I WAS TOLD TO GO WITH THE FLOW“ flugs zur Retrospektive. Soviel darf verraten werden: Jankowski, an der Stuttgarter Kunstakademie mit einer Professur für Installation und Video betraut, geht für die Kunst ganz ohne Motor in die Luft.

Goecke macht Schluss

Als Choreograph wird Marco Goecke, Direktor des Staatsballetts Hannover sowie Hauschoreograf des Nederlands Dans Theaters wie von Gauthier Dance in Stuttgart, international gefeiert. Als Zeichner hat ihn in den vergangenen Wochen die Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) vorgestellt. Als Künstler zudem, dem Künstlerinnen und Künstler zeichnend, installativ, fotografisch und filmisch nachspüren. „Kontinent Goecke“ heißt denn auch die Schau, die an diesem Sonntag (14 bis 18 Uhr) letztmals geöffnet ist.

Fleck lädt ein

Fast 20 Jahre war Ralph Fleck seit 2003 Professor für Malerei an der Nürnberger Kunstakademie. Meisterschülerinnen und Meisterschüler diskutierten gerne und viel mit dem gebürtigen Freiburger. Zehn längst eigenständige Künstlerinnen und Künstlern begegnet Fleck nun in der Galerie Schlichtenmaier auf Schloss Dätzingen wieder: „Ralph Fleck trifft ehemalige SchülerInnen“ heißt knapp die „Sommerausstellung“, die am 3. Juli um 11 Uhr im Schloss eröffnet wird. Anna Bittersohl und der wunderbar stille Christian Hiegle sind dabei, aber auch das Ehepaar Chang Min Lee und Eun Hui Lee. Als „kunstsinniges Sommerfest“ stellt sich das Schlichtenmaier-Team die Begegnung von Ralph Fleck mit zehn ehemaligen Studierenden vor – die Eröffnung am 3. Juli um 11 Uhr dürfte genau dieses spiegeln.

Herzberg-Jochum kontert

Marko Schacher diskutiert gerne. In seinen Ausstellungsräumen im Stuttgarter Galerienhaus (Breitscheidstraße 48) zuvorderst. Warum aber nicht auch im heimischen Böblingen, wenn dort das Stadtfest stattfindet? Und also laden Marko und Katrin Schacher am 3. Juli im Trubel des Stadtfestes Böblingen von 15 bis 18 Uhr in die Galeriefiliale „Schacher 2 - Raum für Kunst und Poesie“ (Marktplatz 24) ein. Um 15 Uhr und um 17 Uhr kontert Birgit Herzberg-Jochum das Fest-Tosen mit einem Gespräch über ihre Arbeit. Herzberg-Jochums Ausstellung „Birgit Herzberg-Jochum - …und dazwischen Du“ ist noch bis zum 24. Juli bei Schachers in Böblingen zu sehen.