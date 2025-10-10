Kunstmuseum Stuttgart: Kunstmuseum Stuttgart muss schließen. Warum? Wie lange?
1
Im Herzen Stuttgarts: Kunstmuseum Stuttgart Foto: www.wilhelmy- fotografie.de

Schlechte Nachrichten nicht nur für Kunstfreunde: Das Kunstmuseum Stuttgart, Anlaufpunkt am Schlossplatz, muss umfassend saniert werden. Was passiert da?

Wie von unserer Zeitung berichtet, muss das 2005 eröffnete Kunstmuseum am Schlossplatz umfassend saniert werden. Erstmals bestätigt nun Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, dass ihr Haus für die Arbeiten komplett geschlossen werden muss. „Von Mitte April 2026 an stehen für einige Monate umfassende Sanierungsarbeiten an, die bei laufendem Betrieb leider nicht möglich sind“, sagt Groos, die mit ihrem Team am 11. und 12. Oktober das Finale der Jubiläumsschau 20 Jahre Kunstmuseum feiert.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.