Kunstmuseum Stuttgart: Kunstmuseum Stuttgart muss schließen. Warum? Wie lange?

Kunstmuseum Stuttgart muss schließen. Warum? Wie lange?

1 Im Herzen Stuttgarts: Kunstmuseum Stuttgart Foto: www.wilhelmy- fotografie.de

Schlechte Nachrichten nicht nur für Kunstfreunde: Das Kunstmuseum Stuttgart, Anlaufpunkt am Schlossplatz, muss umfassend saniert werden. Was passiert da?











Wie von unserer Zeitung berichtet, muss das 2005 eröffnete Kunstmuseum am Schlossplatz umfassend saniert werden. Erstmals bestätigt nun Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, dass ihr Haus für die Arbeiten komplett geschlossen werden muss. „Von Mitte April 2026 an stehen für einige Monate umfassende Sanierungsarbeiten an, die bei laufendem Betrieb leider nicht möglich sind“, sagt Groos, die mit ihrem Team am 11. und 12. Oktober das Finale der Jubiläumsschau 20 Jahre Kunstmuseum feiert.