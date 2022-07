So wollen Stuttgarts Galerien punkten

Von 7. bis 10. Juli ist die Messe Karlsruhe Bühne der Kunst: Auch zehn Galerien aus Stuttgart wollen bei der Art Karlsruhe punkten. Unser Ausblick zeigt wie.















Unter den deutschen Kunstmessen spielt die Art Karlsruhe für die Stuttgarter Galerien eine besondere Rolle. Es gilt, sich auf dem Heimatmarkt bestens zu positionieren. Auch und vielleicht gerade weil die Art Karlsruhe zuvorderst eine Publikumsmesse ist. Was das Team um Messe-Kurator Ewald Karl Schrade dieses Jahr bieten will? „Vom 7. bis 10. Juli 2022“, verkündet die Art Karlsruhe, „bietet das Karlsruher Messegelände dem internationalen Kunstmarkt bereits zum 19. Mal ein Zuhause. Insgesamt werden 215 Galerien aus zwölf Ländern in den vier Hallen erwartet“.

Zehn für die Art Karlsruhe

Zehn Galerien aus Stuttgart sind dabei – Abt Art, Klaus Braun, Von Braunbehrens, Thomas Fuchs, Kunsthaus Frölich, Brigitte March, Schacher – Raum für Kunst, Schlichtenmaier, Michael Sturm und Imke Valentien.

Hat für die Galerie Schacher einen „Raum im Raum“ entwickelt: Shalva Gelitashvili Foto: ms

Die Galerie Abt Art setzt zuvorderst auf eine schon aus der Galerie bekannte Kombination – Werke von Marc Felten („Mit knalligen Lackfarben und scharfen Kontrasten erschafft er Kreaturen, die der Tierwelt entsprungen zu sein scheinen, dabei aber viel über den modernen Menschen erzählen“) und Ulrich Klieber. Viel vorgenommen haben sich auch Katrin und Marko Schacher: Mit Claudia Thorban wird Shalva Gelitashvili die Schacher-Farben vertreten. Und wie! „Gelitashvili hat exklusiv für den Karlsruher Messe-Auftritt Malereien mit Ölfarbe auf die Fensterscheiben von alten Abbruchhäusern ausgeführt“, heißt es vorab. Und: „Dutzende seiner bemalten Glasfenster sind mit stählernen Beschlägen zu einem Raum im Raum zusammengefügt.“

Für Aufmerksamkeit sorgt auf jeden Fall die Wahl der Galerie Thomas Fuchs für die One Artist Show-Serie der Art Karlsruhe. Gerade die eher zurückhaltenden Szenerien des Karlsruher Malers Bastian Börsig könnten für einen Überraschungserfolg sorgen.

Brigitte March mit Konzeptkunst

Einen ganz eigenen Akzent wird in Karlsruhe fraglos Brigitte March mit ihrem auf Konzeptkunst spezialisierten Programm setzen. Freuen kann man sich unter anderem auf Werke von Jean Le Gac und Lawrence Weiner.

Farbräume bei Schlichtenmaier

Auf der Art Karlsruhe sieht die Galerie Schlichtenmaier ihren Schwerpunkt offenbar in der Gegenwartskunst. Für die One Artist Show hat man sich für den Farbraumkünstler Thomas Deyle entschieden. Ein eigener Stuttgart-Dialog könnte hier – über verschiedene Hallen hinweg – mit dem Auftritt der kolumbianischen Farbraummalerin Beatriz Olano am Stand der Galerie Michael Sturm entstehen.

Bei Imke Valentien: Bilder von Anne-Sophie Tschiegg Foto: giv

Auch Imke Valentien setzt für die One Artist Show auf eine Malerin – die Straßburgerin Anne-Sophie Tschiegg. Die sommerliche Frische, die sich die Art Karlsruhe verspricht – Tschiegg könnte sie einlösen.