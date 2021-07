5 Çagla Ilk und Misal Adnan Yildiz leiten nun gemeinsam die Kunsthalle Baden-Baden. Foto: Göksu Baysal

Das neue Direktorenduo der Kunsthalle Baden-Baden hat seine erste Präsentation „State and Nature“ eröffnet. Die Zeiten der großen Publikumsausstellungen scheinen endgültig vorbei zu sein. Lohnt sich ein Besuch trotzdem?

Baden-Baden - Die Ankündigung lässt aufmerken. Dass Kuratoren die Presse durch ihre Ausstellung führen, ist üblich, in der Kunsthalle Baden-Baden wurden nun gleich drei Rundgänge angeboten: in Deutsch, Englisch und in Türkisch. Auch wenn man in Baden-Baden wohl weniger mit Pressevertretern aus Übersee oder der Türkei rechnen kann, ist das doch eine Botschaft: Man will sich vom traditionellen Kunstbetrieb abheben, der nach wie vor weitgehend in deutscher Hand ist. Schließlich ist die Welt heute bunter und diverser.