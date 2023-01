Sperrung am Albaufstieg Hier müssen Autofahrer jetzt einen 28 Kilometer langen Umweg fahren

Wegen Felssicherungsarbeiten ist eine wichtige Albaufstiegsstraße von Montag an für zwei Monate teilweise dicht. Die Umleitung hat es in sich: Sie ist fast zehn mal so lang wie der gesperrte Straßenabschnitt. Wir zeigen die Karte.