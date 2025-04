Kunstbiennale: Kathleen Reinhardt kuratiert 2026 Pavillon in Venedig

Kathleen Reinhardt kuratiert 2026 Pavillon in Venedig

1 Die Kuratorin für den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale Venedig 2026 steht fest. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Nächstes Jahr steht Venedig bei der Kunstbiennale wieder im Zeichen der Gegenwartskunst. Nun steht fest: Die Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin wird die Kuratorin für den Deutschen Pavillon.











Link kopiert

Berlin - Die Direktorin des Georg Kolbe Museums in Berlin, Kathleen Reinhardt, soll den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig im kommenden Jahr kuratieren. Das teilte das Institut für Auslandsbeziehungen mit. Ein Auswahlgremium bestimmte sie demnach einstimmig als Kuratorin für den deutschen Beitrag bei dem weltbekannten Kunstereignis in Italien.

Promotion zu afroamerikanischer Kunstgeschichte

Reinhardt wurde in Sondershausen (Thüringen) geboren. Sie studierte Literatur- und Kulturwissenschaften und Internationales Management an den Universitäten Bayreuth, Amsterdam und Los Angeles. An der Freien Universität Berlin promovierte sie zu afroamerikanischer Kunstgeschichte.

Seit Dezember 2022 ist sie die Direktorin des Kolbe-Museums. Zuvor war Reinhardt von 2016 bis 2022 Kuratorin und Konservatorin für Gegenwartskunst am Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

"Kunst bietet in unserer höchst herausfordernden Gegenwart dringend benötigte Freiräume für kreative Visionen, für Begegnung, für gesellschaftliche Aushandlung und für gemeinsame kritische Reflexion", sagte sie.

"Kunstschaffende fragen in ihren Werken danach, wo wir stehen, wie wir hierher gekommen sind und vor allem wohin wir gehen und wie dies aussehen und sich anfühlen könnte", so die Direktorin.

Die im Deutschen Pavillon traditionsgemäß betriebene kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gesellschaft sei sicherlich ein idealer Ausgangspunkt, gerade jetzt diese Fragen zu stellen.

Ältestes Forum für zeitgenössische Bildende Kunst

Für die Benennung der kuratorischen Position beauftragte das Institut für Auslandsbeziehungen ein Gremium in einem zweistufigen Auswahlverfahren. Dazu gehörten etwa der Vizepräsident der Berliner Akademie der Künste, Anh-Linh Ngo, und die ehemalige Direktorin der Berlin Biennale, Gabriele Horn.

Die 1895 gegründete Kunstbiennale Venedig ist weltweit das älteste Forum für zeitgenössische Bildende Kunst. Neben der documenta in Kassel gilt La Biennale di Venezia zugleich als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst und lockt alle zwei Jahre ein internationales Publikum in die Lagunenstadt.

Die 61. Ausgabe ist vom 9. Mai bis zum 22. November 2026 geplant. 2024 hatte Çağla Ilk den Deutschen Pavillon kuratiert.