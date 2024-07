Kunstausstellung in Ostfildern: Die Sprache der Hände in Bildern

Die Sprache der Hände in Bildern

Kunstausstellung in Ostfildern

1 Das Leiden des gekreuzigten Jesus spiegelt der Stuttgarter Maler Dieter Groß in den gekrümmten Händen. Foto: Ines Rudel

Moderne Kunst des Stuttgarter Malers Dieter Groß ist in der Kirche St. Dominikus in der Parksiedlung zu sehen. Liebe und Leiden stellt er in seinen ausdrucksstarken Werken dar.











Die blutenden Hände des gekreuzigten Jesus hat der Stuttgarter Maler Dieter Groß mit Acrylfarben gemalt. Gekrümmte Finger zeugen vom Leiden. Als Christus vom Kreuz genommen wird, ist alles Leben aus dem Körper gewichen. In fahlen Farben hat der Künstler da die matten Glieder abgebildet. „Die Sprache der Hände“ heißt die Ausstellung, die noch bis 25. Juli täglich in der Kirche St. Dominikus in der Ostfilderner Parksiedlung zu sehen ist.