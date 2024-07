Kunstausstellung in Ostfildern: An der Seite von Picasso

1 Martina Geist an ihrem großen Arbeitstisch im Kemnater Atelier Foto: Petra Bail

Die Holzschneiderin Martina Geist thematisiert die verletzliche Natur. Jetzt stellt sie neben Pablo Picasso und Anselm Kiefer in der städtischen Galerie Ostfildern aus.











Schon schön, wenn man in einem Atemzug mit Weltklasse Künstler wie Pablo Picasso, Anselm Kiefer und Andy Warhol genannt wird. Die Holzschneiderin Martina Geist hat derzeit das Vergnügen. Drei großformatige Arbeiten sind in der Präsentation „Tutti Frutti: Früchte in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts der städtischen Galerie Ostfildern zu sehen – gemeinsam mit Werken international renommierter Kunstschaffender. Die große Sommerausstellung wird bestückt mit Leihgaben der Kunststiftung Rainer Wild und Werken von Künstlerinnen, die eng mit der Galerie verbunden sind. Dazu gehört Martina Geist, die im Atelier in Kemnat arbeitet und in der Kunstsammlung des Heidelberger Unternehmers und Wissenschaftlers vertreten ist.