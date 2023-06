Kunstausstellung in Konstanz

1 Die Polizei sucht Kunstdiebe, die am Freitagabend in Konstanz zugeschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Während die Kunstausstellung lief, haben unbekannte Diebe neun Gemälde und einen Zeichenblock mit vierzig Zeichnungen gestohlen. 100 Gäste bekamen scheinbar nichts davon mit.















Unbekannte haben bei einer Kunstausstellung in Konstanz neun Gemälde und einen Zeichenblock mit vierzig Zeichnungen gestohlen – in Anwesenheit von rund 100 Gästen. Die Kunstwerke sollen einen insgesamt rund 23.000 Euro wert sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeiangaben am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr, während die Ausstellung noch im Gange war. Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls. Auf welche Art und Weise die Werke unbemerkt gestohlen werden konnten, war der Polizei zunächst noch unklar.

Zeugen, denen während der Veranstaltung Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonstige Hinweise auf den Dieb geben können, sollen sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531/9952222 melden.