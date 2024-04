Kunstausstellung im Rathaus Neuhausen: Weiche Formen im harten Holz

1 Die Künstlerinnen des Ateliers Lindenhof zeigen ihre Werke in Neuhausen. Foto: Ines Rudel

Zehn Künstlerinnen, die gemeinsam im Atelier auf dem Esslinger Lindenhof arbeiten, zeigen ihre Kunst im Rathaus Neuhausen. Die Ausstellung ist bis 17. Mai zu sehen.











Link kopiert

Linden- und Birkenholz, Marmor, Speckstein und Beton sind die Materialien, mit denen die Künstlerinnen des Ateliers Lindenhof in Kimmichsweiler arbeiten. Der schweren Substanz eine leichte, sinnliche Form zu geben, das finden die Frauen spannend. Aus dem starren Stamm einer Birke hat Sabine Rau, früher Rektorin der Mozartschule in Neuhausen, eine Fantasie-Blüte geschaffen. In Blau-, Türkis- und Grüntönen streben die Blätter in den Himmel. Bis 17. Mai sind die sehr unterschiedlichen Arbeiten der Gruppe nun im Alois-Heiss-Saal im Rathaus von Neuhausen zu sehen.