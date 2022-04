1 Die Vielfalt der Farben reizt die Köngener Malerin Birgitt Wester. Foto: Horst Rudel

Die Fotografie eines Magnolienzweigs hat Birgitt Wester in ihrem Wohnzimmer auf den Köngener Buchenhöfen vor sich liegen. Mit ihren Pinseln, die sie eigens zugeschnitten hat, malt sie die zarten Blütenblätter ab. Das Acrylbild sieht fast aus wie eine Fotografie. So exakt taucht die Malerin in die Gegenstände ein, die sie abbildet. Auch ihre Bilder von Mohnblüten spiegeln Vergänglichkeit. Ihre Arbeiten sind von Dienstag, 26. April, an in den Fluren des Köngener Rathauses zu sehen. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.