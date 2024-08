Kunst vor dem Stadtpalais in Stuttgart: Mit einer Skulptur ehrt Tim Bengel Sauerkraut als „Superfood“

Kunst vor dem Stadtpalais in Stuttgart

Die Avocado ist als Klimakiller out, jetzt wird heimisches Sauerkraut als „Superfood“ gefeiert: Der Künstler Tim Bengel, 32, unterstreicht diesen Food-Trend mit einer Skulptur im öffentlichen Raum, die er am Freitag vor dem Stadtpalais enthüllt.











Tim Bengel macht’s spannend. In einer großen Box ist die Edelstahl-Skulptur versteckt, die der 32-Jährige am Freitag, 23. August, gegen 18 Uhr feierlich enthüllen wird. Zu sehen ist dann „Stuttgarter Innovation“, wie der Künstler erklärt: Bei seinem über den Winter vollendeten Werk handele es um die „erste 3D-gedruckte Skulptur im öffentlichen Raum in Deutschland“. Tagelang ist der Boden auf einem Grundstück des Stadtpalais dafür bereitet worden. Ein Fundament wurde auf dem Gehwegbelage geschaffen, damit der neuen Blickfang vor dem Stuttgart-Museum perfekt verankert zur Geltung kommt und für viele Jahre, ja Jahrzehnte hier bleiben kann.

Vor fast einem Jahr begeisterte das Superkraut-Festival im Stadtpalais zahlreiche Besucher. Dabei zog die im Entstehen begriffene Edelstahl-Skulptur des Stuttgarter Künstlers Tim Bengel vor dem Museum bereits erste Blicke auf sich. Nun, nach Vollendung des Kunstwerks, kehrt die Skulptur an ihren prominenten Platz zurück.

Das Werk von Tim Bengel greift die charakteristische Tropfenform und Struktur des Filderkrauts auf. Dank der kreativen Verwendung von Größe und Material erklärt der Künstler das heimische Produkt zum „Superfood“ beziehungsweise „Superkraut“. Der neue und finale Standort der Skulptur befindet sich an der Rückseite des Stadtpalais zur Urbanstraße hin.

Schon König Wilhelm II. war ein Krautfan

„The Krauts“ – so hat man die Deutschen einst genannt. Filderkraut ist für Tim Bengel „weit mehr als nur ein lokales Gemüse“. Es symbolisiere „die kulinarische Tradition und das kulturelle Erbe der Filderregion“, erklärt der 32-jährige Künstler, der mit seinen Arbeiten im Internet weltweit berühmt geworden ist. Schon König Wilhelm II. habe den Wert dieses besonderen Krauts erkannt und sich direkt vom Filderboden liefern lassen. Bengels Skulptur, mit der er die Silhouette des regionalen Produkts aufgreift, ist als eine Hommage an das Filderkraut gedacht und „würdigt dessen tief verwurzelte Bedeutung in der Geschichte und Identität der Region“.

Kraut stand im Schatten der Avocado

Lange Zeit habe das Filderkraut im Schatten exotischer Konkurrenz gestanden, die Avocado galt als Superfood, obwohl sie viel Wasser verbraucht und von weither eingeflogen werden muss. Doch nun will der Künstler mit dazu beitragen, „dass das Kraut die Aufmerksamkeit als Superfood bekommt, die sie verdient“. Sein Kunstwerk sieht er als „starkes Zeichen für die Wertschätzung und den Stolz auf unser regionales Kulturgut“. Nach den Reden zur Enthüllung der Skulptur erwartet die Gäste „ein exklusives Kraut-BBQ“.