1 Volle Konzentration vor dem Start bei den späteren Kunstrad-Kreismeisterinnen des RC Oberesslingen, von links: Marlene Klein, Clara Petit, Margarete Kopp, Ronja Zimmer, Sarah Weiss und Theresa Burr. Foto: /Aeckerle

Bei den Junioren-Kreismeisterschaften im Kunst- und Einradsport überzeugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Oberesslingen, Denkendorf – und von Gastgeber Wendlingen.















Bei den Kreis-Titelkämpfen der Junioren im Kunst- und Einradsport zeigten auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Esslinger Raum, was sie können. Bei ihren Meisterschaften in Wendlingen waren die Sportlerinnen und Sportler so früh im Jahr bereits in guter Form und qualifizierten sich mit den erreichten Punktzahlen teilweise für die weiterführenden und demnächst anstehenden Wettbewerbe.