Kunst- und Einradsport: RKV entscheidet Zweikampf mit dem RCO für sich

1 Die strahlenden Gesichter, von links: Kampfrichter Reiner Schuler, die Zweitplatzierte Carlotta Koch vom RSV Wendlingen, Die U-13-Kreismeisterin Elea Roll vom RKV Denkendorf, die Dritte Avelina Stolz vom RSV Wendlingen und die zweifache Weltmeisterin sowie Kampfrichterin Helen Vordermeier. Foto: Amelie Gölz

Bei den Kreismeisterschaften im Kunst-und Einradsport holen die Denkendorferinnen den Titel im 4er-Einradsport U 15. Elea Roll ist Kreismeisterin der U 13.











Link kopiert

Mit den Kreismeisterschaften im Kunst- und Einradsport in Köngen starteten die Schülerinnen und Schüler in die neue Wettkampfsaison. Für den Nachwuchs des Radsportkreises Esslingen war es zudem ein besonderer Wettkampf, da die zweifache Weltmeisterin Helen Vordermeier als Kampfrichterin im Einsatz war. Da wollten die jungen Athletinnen und Athleten besonders zeigen, was sie drauf haben – und das ist ihnen auch gelungen. Das galt vor allem für den RKV Denkendorf, der mehrere Titel sammelte. Denn unter anderem wurde die Denkendorferin Elea Roll in der U 13 Kreismeisterin, aber dem RKV gelang es auch, den Titel und den Zweikampf gegen den RC Oberesslingen im 4-er Kunstradsport der Schülerinnen U 15 für sich zu entscheiden. Durch diese Leistungen haben sich alle Athletinnen und Athleten für die weiterführenden Meisterschaften qualifiziert.