Kunst- und Einradsport: RKV Denkendorf hat die Nase vorne

1 Das konzentrierte SG-Duo, von links: Esther Zienteck und Miria Röcker. Foto: Daniel Kratschmer

Bei den Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradsport sammeln die Sportlerinnen und Sportler des RKV sowie der SG Denkendorf/Wendlingen Titel.











Bei den Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradsport in Pleidelsheim haben die Juniorinnen und Junioren des Radsportkreises Esslingen – wie schon im Vorjahr – ihre Stärke bewiesen. Erfolgreichste Kreisvereine waren dabei der RKV Denkendorf und die SG Denkendorf/Wendlingen mit insgesamt drei Meistertiteln. Der RC Oberesslingen ging dieses Mal leer aus. Verletzungsbedingte Ausfälle reduzierten das Starterfeld deutlich und mögliche Titelanwärter waren nicht am Start.