Kunst-Promenade in Wendlingen

1 Vier Wendlinger Künstlerinnen, Ev-Daphne Benzing, Gabriele Kaiser, Biggi Krische und Anja Luithle (von links) freuen sich auf neugierige Kunstinteressierte. Foto: Gaby Weiß Foto:

Reizvolle Einblicke in die Kunst gibt es am Sonntag in Wendlingen: Vier Künstlerinnen öffnen ihre Ateliers und wollen mit Kulturinteressierten ins Gespräch kommen.















Wendlingen - Ev-Daphne Benzings Werkstatt 21, Biggi Krisches Werkraum, Anja Luithles Atelier und Gabriele Kaisers Keramikwerkstatt in Wendlingen liegen fußläufig maximal zehn Minuten voneinander entfernt. Am ersten Adventssonntag laden die Künstlerinnen nachmittags zu einer Werkstattpromenade ein und öffnen ihre Arbeitsräume zu einer Begegnung mit Kunst. Abgesehen vom Hygienekonzept, das an die tagesaktuellen Coronabestimmungen angepasst wird, soll es zwanglos zugehen: Jeder soll sich umschauen dürfen und mit den Kunstschaffenden über ihre Arbeiten, Techniken und Themen ins Gespräch kommen.