1 Bereits zur Vernissage von Kunst bewegt LE strömten viele Besucherinnen und Besucher in die Pop-up-Galerien. Foto: Stadt/Günter E. Bergmann

20 Geschäfte und Betriebe in Leinfelden und Echterdingen haben sich in Pop-up-Galerien verwandelt. Kunstschaffende stellen dort aus. Der Jüngste ist 17, der Älteste 94.











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Wer gerade durch Leinfelden-Echterdingen bummelt, um vielleicht noch eine Kleinigkeit fürs Osternest zu finden, der kann sich gleichzeitig eine große Ladung Kultur abholen. 20 Läden und Betriebe in Leinfelden und Echterdingen haben sich in Pop-up-Galerien verwandelt.

Zwischen Mode, Brillen oder E-Bikes stellen 20 Künstlerinnen und Künstler aus. Noch bis Freitag, 27. März, sind Werke aus den Bereichen Grafik, Malerei, Bildhauerei und Fotografie zu sehen. Die Aktion nennt sich „Kunst bewegt LE“ und wird auch in diesem Jahr wieder von der Werbegemeinschaft Echterdingen, dem Verbund Leinfelder Geschäfte und dem Stadtmarketing organisiert.

Echterdinger Bildhauer widmet Ausstellung seiner Frau

Der jüngste Künstler, der bei der Aktion mitmacht, ist gerade einmal 17 Jahre alt. Noah Glaser ist kaufmännischer Auszubildender, berät eigentlich Kunden im Echterdinger Radladen Rad-Kraftwerk. Nun stellt er dort seine Zeichnungen und Malereien aus.

Noah Glasers Werke sind vom Manga-Stil, Pop Art sowie Surrealismus inspiriert. Er mag es, „immer wieder neue Stilmittel auszuprobieren und so einem Bild ein Leben zu geben“, sagt er in einem Videofilm, den Marion Merker und Denis Bernard für diese Kunstaktion konzipiert und gedreht haben. Der Radladen macht bei „Kunst bewegt LE“ zum ersten Mal mit. Gerhard Tagwerker ist mit 94 Jahren der älteste Kunstschaffende, der an der Aktion teilnimmt. Die schlimmen Ereignisse, die er im Jahr 1945 als 13-Jähriger im Zweiten Weltkrieg erleben musste, haben ihn zur Überzeugung gebracht, „in seinem Leben nur Schönes zu machen“, wie er in seinem Videobeitrag betont.

20 Kunstschaffende und 20 Einzelhändler machen diesmal mit. Foto: Stadt/Günter E. Bergmann

Der Echterdinger Bildhauer zeigt ganz persönliche Arbeiten im Handwerksbetrieb von Andreas und Michael Mettler. Er hat die Ausstellung seiner Frau Katharina gewidmet und die Figur der Katharina von Alexandria aus Eichenholz geschnitzt.

Was bewegt wen? Diese Frage stand bei den Filmaufnahmen von Denis Bernard und Marion Merker im Vordergrund. Beide stammen aus Leinfelden-Echterdingen, Denis Bernard lebt davon, Kurzfilme zu drehen. Die Aufnahmen wurden bei der Vernissage am 13. März, in der Echterdinger Zehntscheuer gezeigt. „Das war teils sehr bewegend, aber auch humorvoll“, sagt Jessica Heiliger, Projektmanagerin beim Stadtmarketing.

Die Finissage von Kunst bewegt LE beginnt am Freitag, 27. März, 18 Uhr, in der Leinfelder Bücherei. An diese Veranstaltung schließt sich ein Kunstspaziergang mit dem Künstler Gyjho Frank an.

Das ganze Programm gibt es im Internet unter: https://www.le-erleben.de/erleben/kunst-kultur/kunst-bewegt-le