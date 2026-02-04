Kunst in Ostfildern: Verletzte Landschaften, verletzte Seele – „bedrückende Schönheit“

1 VUCA World in der Galerie der Stadt Ostfildern. Gorges du Verdon vorne, Eine Arbeit aus der Werkserie „White Series“ rechts Foto: Petra Bail

Der ukrainische Dokumentarfotograf Maxim Dondyuk, der derzeit in Paris lebt und arbeitet, und der Ludwigshafener Fotograf Rainer Zerback zeigen ihre Arbeiten gemeinsam in der Doppel-Ausstellung „VUCA World“. Präsentiert werden zwei fotografische Positionen, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Landschaft auseinandersetzen. Der Ausstellungstitel ist ein englisches Akronym für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, erläutert die Kunsthistorikerin Katrin Burtschell bei der Vernissage.