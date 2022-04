11 Ein außergewöhnliche Kantine. Foto: Roberto Bulgrin

In der Kantine der Kreissparkasse Esslingen hängt neuerdings eine 120 Quadratmeter große Wandteppichinstallation der in Denkendorf geborenen Brüder Chris und Tobias Rehberger. Das Kunstwerk bietet reichlich Gesprächsstoff.















Eig enartig, seltsam, wow – die Kommentare der Besucher des Gebäudes in der Bahnhofstraße 8 fallen unterschiedlich aus, wenn sie in die große Halle eintreten und ihr Blick gefangen genommen wird. Denn was da riesig und flauschig von der Decke bis zum Fußboden herunterhängt, ist nicht unbedingt das, was man in der Kundenhalle einer Sparkasse erwartet.