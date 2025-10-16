Kunst in Esslingen: Malen und töpfern für jedermann

1 Die Künstlerin Angelika Schäfer hat sich mit einem eigenen Atelier am Esslinger Ottilienplatz einen Traum erfüllt. Foto:

Nach vielen Jahren in den USA setzt Angelika Schäfer in ihrem Esslinger Atelier „Angelika Paints“ auf witzige Kursideen und pfiffige Events, um Menschen zu kreativem Tun zu ermuntern.











Mit jahrelanger Erfahrung als Künstlerin, Dozentin und Lehrerin, mit großer Neugier auf ihr Gegenüber, mit jeder Menge Energie, einem strahlenden Lächeln und einem bunten Strauß an Ideen – so hat Angelika Schäfer ihr Atelier am Esslinger Ottilienplatz eröffnet. Es soll „ein Ort für Geschichten in Farbe und für Gefühle zwischen Melancholie und Lebensfreude“ sein, und es gibt dort Workshops, Malkurse, Kunst-Events und Ausstellungen.