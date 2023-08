In Plochingen lebt die Provence

Kunst in der Städtischen Galerie

1 Hommage an den Künstler: Witwe Marlies Sammet Foto: /Petra Bail

Eine Ausstellung in Plochingen erinnert an den verstorbenen Künstler Volker Sammet. Unter dem Titel „Sommer in der Provence“ sind ganz besondere Bilder und Zeichnungen zu sehen.















Er war ein besonderer Mensch und genau so sind seine Arbeiten: kraftvoll, kühn, voll unbändiger Dynamik, meisterhaft und doch in keiner Weise dem Auge anbiedernd schmeichelnd. Volker Sammet (1941-2021), der Künstler, der ohne Pfeife nicht denkbar war, lebte und arbeitete 41 Jahre lang in Plochingen. Nach seinem Tod konnte die Stadt nahezu das gesamte künstlerische Oeuvre erwerben.