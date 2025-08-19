Kunst im Kreis Esslingen: Seltene Kunst aus Samen, Blätter und Blüten

1 Gewöhnliche Flechten werden zum Kunstwerk. Foto: Wunderling/oh

Schönheit und Vergänglichkeit in einem: Katja Wunderling zeigt in Plochingen „natürliche Fundstücke“. Was genau die Besucher erwartet.











Von 29. August bis 18. Oktober sind in der Galerie der Stadt Plochingen Werke von Katja Wunderling zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Materia Florida“ und zeigt eine Auswahl des Schaffens der Nürnberger Künstlerin. Wunderling setzt sich seit Jahren mit organischen Materialien auseinander. Die Plochinger Schau umfasst zarte Zeichnungen, filigrane Assemblagen und skulpturale Objekte, die allesamt aus Samen, Blättern, Blüten und weiteren natürlichen Fundstücken gestaltet sind. Die Vernissage findet am Donnerstag, 28. August, um 19.30 Uhr statt.

Die Galerie ist auch beim Plochinger Herbst geöffnet

Geöffnet ist „Materia Florida“ ansonsten montags, mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 6 Uhr. Gezeigt wird die Ausstellung auch am Sonntag, 5. Oktober, von 12 bis 17 Uhr im Rahmen des Plochinger Herbstes. Am Freitag, 26. September, bleibt die Galerie hingegen geschlossen.

Eine Führung gibt es am Freitag, 10. Oktober, ab 16 Uhr. Der Rundgang dauert eine Stunde und bietet Hintergrundinformationen zu der Schau selbst und zu Wunderlings Wirken. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf sechs Euro.

Eine Anmeldung zur Galerieführung ist über die Plochingen-Info unter 0 71 53 / 70 05 250 oder tourismus@plochingen.de möglich.