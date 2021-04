1 Mit Abstand hat das Aktionsbündnis demonstriert. Foto: Petra Weber-Obrock

Eine Rettungskette für Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken, ist derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Das Aktionsbündnis Seebrücke rief in Esslingen zur Kundgebung mit Abstand auf.

Esslingen - Trotz der hohen Inzidenzzahlen herrscht am Samstag Ferienstimmung in der Esslinger Innenstadt. Passanten und Touristen tummeln sich reichlich rund um den Marktplatz. Sie genießen die frühsommerlichen Temperaturen, während sich auf der Agnesbrücke unter strenger Einhaltung der Coronaregeln das Aktionsbündnis Seebrücke zu einer Kundgebung versammelt. Dieser war ein Sternmarsch vom Hafenmarkt, vom Bahnhofsvorplatz und der Maille vorausgegangen. Die Veranstaltung fand als Auftakt für die im September geplante „Rettungskette für Menschenrechte“ statt.

Breite Unterstützung in der Stadt

„Stoppt das Ertrinken im Mittelmeer.“ Mit deutlichen Worten auf Plakaten und Bannern solidarisierten sich die Teilnehmenden mit den Schutzsuchenden, von denen viele bei der Überfahrt sterben oder mit Gewalt zurück an die libysche Küste befördert werden. Seit 2018 setzt sich die Bewegung Seebrücke für eine menschenrechtskonforme Migrationspolitik in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland ein. In Esslingen darf die lokale Aktionsgruppe auf breite Unterstützung durch Kirchen, Wohlfahrtsverbände, einige Fraktionen und Vereine bauen. Sie haben dazu beigetragen, dass die Stadt sich im Dezember 2020 durch einen Gemeinderatsbeschluss als einer von bundesweit 243 „Sicheren Häfen“ positioniert hat.

Der Einsatz für eine menschenrechtskonforme Migrationspolitik steht damit auf der Agenda der Stadt. „Die Seebrücke kämpft für ein offenes, buntes und friedfertiges Europa, dessen Ziel es ist, sichere Fluchtwege zu schaffen, Fluchtursachen zu bekämpfen und eine neue europäische Seenotrettung zu etablieren“, erklärte Kurt Hilsenbeck, der bei der Diakonie für Flüchtlingsarbeit zuständig ist.

Die schon lange geplante „Rettungskette für Menschenrechte“ wurde auf den 18. September verschoben. „Dann endlich werden wir, sofern es die Pandemie zulässt, als Menschen Hand in Hand eine Kette von Hamburg über Österreich nach Italien bilden, um für die Rechte Geflüchteter einzutreten.“ Esslingen liegt direkt auf dieser Route. Nach Hilsenbeck sprach Marius Osswald, der Leiter des Amtes für Soziales, Integration und Sport. Er vertrat Oberbürgermeister Jürgen Zieger, der der Schirmherr der Esslinger Seebrücke ist. „Es ist ein unverhandelbarer Grundwert, Menschen in Not zu unterstützen“, sagte Osswald. Noch immer sei das Mittelmeer die tödlichste Fluchtroute überhaupt. Osswald rief dazu auf, trotz der Verlegung des Medieninteresses auf die Pandemie, nicht zu akzeptieren, dass das Sterben auf hoher See zur Gewohnheit wird.

Die Kundgebung schloss mit einem leidenschaftlichen Plädoyer von Anja Julia Stehnken von der lokalen Initiative Seebrücke. „Wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht“, zitierte die angehende Sozialarbeiterin einen Plakattext. Sie machte sich in ihrer Rede für die politische Umsetzung der Ziele der Seebrücke stark.

Asyl als fundamentales Grundrecht

Im Lager Karatepe auf Lesbos seien 7500 Menschen eingepfercht, in Griechenland befänden sich 17 000 Menschen auf der Flucht. Noch immer führe die europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex illegale Pushbacks durch, und noch immer werde die private Seenotrettung behindert und kriminalisiert. Die Seebrücke will dagegen auf politischem Wege vorgehen und etwa die neue Landesregierung dazu auffordern, ein neues Landesaufnahmeprogramm auf den Weg zu bringen. Denn Asyl sei ein fundamentales Grundrecht: „Deutschland als eines der reichsten Länder der Erde sollte hier vorangehen. Weil wir es können.“