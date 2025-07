Kundenrezensionen im Internet: Was ist erlaubt?

1 Zwischen ein und fünf Sternen vergeben Nutzer bei Portalen wie Trustpilot. Foto: Pixabay/geralt

Online-Bewertungen sind mächtig, aber nicht alles ist erlaubt: Falsche Angaben, Beleidigungen oder grundlose Löschungen können rechtliche Folgen haben.











Wer online shoppt, informiert sich vorher in vielen Fällen über Rezensionen. Aus Sicht der Verkäufer oder Anbieter von Dienstleistungen ist eine gute Rezension daher auch eine Art Marketinginstrument. Was die Verfasser oft nicht wissen, ist, dass nicht jede Art von Bewertung erlaubt ist. Händler hingegen überschätzen ihren Einfluss. Das Ziel von Bewertungen ist es, ein realistisches Bild zu erzeugen, das einen Mehrwert für andere Konsumenten hat. Was wirklich erlaubt ist und wo Grenzen sind, wird nachfolgend genauer erläutert.

Was darf in Online-Bewertungen stehen?

Jeder Kunde, der tatsächlich eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen hat oder hatte, darf Rezensionen veröffentlichen. Dabei gilt das Recht der freien Meinungsäußerung. Eine Bewertung kann emotional verfasst sein oder objektiv, positive und negative Kriterien sind erlaubt.

Nicht erlaubt sind allerdings falsche Tatsachenbehauptungen. Wer nicht nachweisen kann, dass er tatsächlich eine Geschäftsbeziehung mit dem Händler unterhalten hat oder wer nachweislich falsche Informationen äußert, kann juristische Probleme bekommen.

Es ist ebenfalls nicht erlaubt, Unternehmen oder einzelne Personen zu beleidigen oder mittels Schmähkritik zu denunzieren. Die Rezension muss Bezug auf ein Produkt oder eine Dienstleistung nehmen. Negative Äußerungen müssen sich auf ein bestimmtes Problem beziehen und dürfen nicht dazu dienen, einen Unternehmer oder eine einzelne Person schlecht zu machen.

Beispiele für nicht erlaubte Kundenrezensionen:

„In diesem Unternehmen arbeiten nur unfähige Menschen, die sich nicht für den Kunden interessieren.“

„Der Chef des Unternehmens ist ein schlechter Mensch, selbst seine Nachbarn können ihn nicht leiden.“

Solche und ähnliche Bewertungen gelten als Verallgemeinerungen und haben keinen Mehrwert für Leser, die sich informieren wollen. Plattformen wie Trustpilot entfernen solche Bewertungen meist schon im Vorfeld, spätestens aber auf Antrag des Geschäftsinhabers.

Grundlose Löschung von Rezensionen ist nicht erlaubt

Da Kundenbewertungen ein möglichst objektives Bild darstellen sollen, dürfen Bewertungsplattformen und Unternehmen nicht einfach grundlos Löschungen vornehmen. Kritik ist grundsätzlich hinzunehmen, selbst wenn ein Kommentar nicht besonders freundlich gestaltet wurde.

Einige Händler versuchen Verfasser negativer Bewertungen zur Löschung zu bewegen, was nicht erlaubt ist. Sofern die Angaben in einer Rezension wahr sind, hat der Verbraucher nichts zu befürchten. Er ist befugt, auch negative Erfahrungen zu erläutern.

Gute Bewertungen sind ein wichtiges Marketinginstrument

Eine gute und ehrliche Rezension ist aus Sicht des Unternehmens ein wichtiges Marketinginstrument. Es ist erlaubt und zulässig, wenn Kunden nach einer Geschäftsbeziehung um eine Bewertung im Internet gebeten werden. Viele Kunden vergessen, ihre positive Erfahrung mitzuteilen. Es liegt in der Natur des Menschen, dass primär über negative Erfahrungen geschrieben wird. Schlecht für den Händler, der von zufriedenen Kundenberichten profitiert.

Wer unsicher ist, wie eine gute Bewertung aussehen darf, kann sich an folgenden Punkten orientieren. Sie gelten sowohl für negative als auch für positive Rezensionen:

Eigene Erfahrungen sachlich und umfangreich schildern, um anderen Kunden einen Überblick zu verschaffen.

Keine Anfeindungen, persönliche Beleidigungen oder Vorwürfe, die nicht belegbar sind.

Verzicht auf die Nennung von Personennamen, selbst wenn sich die Kritik auf einen Mitarbeiter eines Geschäfts bezieht.

Keine falschen Tatsachenbehauptungen, denn sie können juristische Folgen haben.

Keine Bewertungen ohne tatsächliche Kundenbeziehung zum Unternehmen.

Google, Trustpilot und andere Bewertungsplattformen haben interne Regeln. Der Verfasser einer Rezension bestätigt diese mit der Veröffentlichung. Wurden alle Regeln eingehalten und handelt es sich um eine wahrheitsgemäße Schilderung von guten oder schlechten Erfahrungen, ist die Bewertung legitim und legal.

Selbst eine negative Kritik kann aus Unternehmenssicht hilfreich sein. Kritik unterstützt dabei, das eigene Business noch besser zu gestalten. Wenn ein Unternehmen auf negative Bewertungen eingeht und dabei hilft, eine Lösung zu finden, hinterlässt es unabhängig von den „Sternen“ einen besseren Eindruck.