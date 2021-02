1 Schüler im Lockdown: lernen daheim und in der Schule Foto: imago /Petra Schneider/ via www.imago-images.de

Pläne für die Öffnung von Grundschulen zum 22. Februar liegen laut Kultusministerium bereits vor. Gestartet wird mit Wechselunterricht. Auch für weiterführende Schulen wird die Öffnung angestrebt.

Stuttgart - Nach dem Beschluss der 16 Kultusminister zur Wiedereinführung eines „eingeschränkten Regelbetriebes“ an Schulen von Montag an hat sich auch das Kultusministerium in Stuttgart positioniert. Für Baden-Württemberg wird eine Schulöffnung wegen der Montag beginnenden Faschingsferien allerdings erst vom 22. Februar an greifen. „Das Konzept für den Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb an den Grundschulen liegt bereits vor“, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums. Eigentlich hätten es Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits am 27. Januar vorstellen wollen. Wegen des Auftauchens von Virus-Mutanten in einer Kita in Freiburg war dies vertagt worden.