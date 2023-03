1 Der Comedian Helge Thun stellt Gereimtes vor. Foto: Veranstalter

Literarische Erlebnisse und Begegnungen mit Autorinnen und Autoren stehen im Mittelpunkt der Wendlinger Kulturzeit, die vom 23. März bis 1. April stattfindet.















Link kopiert

An diesem Donnerstag beginnt in Wendlingen wieder die Reihe Kulturzeit. Unter der Regie der Stadtbücherei lenkt sie bis 1. April den Blick auf die regionale Literatur- und Comedy-Szene. „Uns ist es wichtig, verschiedene Veranstalter ins Boot zu holen“, sagt die Büchereileiterin Christiane Ehmann.

Das kleine Festival ist längst ein Geheimtipp. Die Kinderveranstaltungen sind bereits ausverkauft – ebenso wie das literarische Frühstück. Ferner gibt es ein geschlossenes Lesungsprogramm für Schülerinnen und Schüler. Da liest der Jugendbuchautor Thomas Thiermeyer aus seinem Roman „Countdown. Der letzte Widerstand“.

Breit gefächertes Erwachsenenprogramm

Das Abendprogramm beginnt mit Helge Thun und dessen Programm „Reime, Tricks, Comedy“. Er interpretiert unter anderem Reime von Heinz Erhardt, aber auch von Shakespeare, Gernhardt und Goethe. Mit einer starken Frau geht es am Sonntag, 26. März, weiter. Die Geislinger Schriftstellerin und Kabarettistin Martina Brandl ist eine der 33 Meisterinnen ihres Faches, die Inhalte zur Anthologie „Niemand hat die Absicht, ein Matriarchat zu errichten“ beigetragen haben. Daraus wird sie einige Texte lesen und dazu eigene Songs zum Besten geben. Begleitet wird sie von Martin Rosengarten am Klavier und Branco Arnsec am Kontrabass.

Maria Nikolais Bestseller

Mit Maria Nikolai kommt am Freitag, 31. März, eine Bestsellerautorin nach Wendlingen. Nach ihrer Erfolgstrilogie um die Familienbande einer Stuttgarter Schokoladenfabrik entführt die Metzinger Autorin nun an den Bodensee am Ende des Ersten Weltkriegs. „Töchter des Glücks“, der zweite Band der Trilogie, führt aber auch in die Esslinger Seifenfabrik. Es wird eine Lesung mit Kinofeeling: Bilder aus der damaligen Zeit, musikalisch untermalt, runden den Abend ab.

„Mozarts Buchstaben – Briefe und Anekdoten des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart“ stehen zum Abschluss auf dem Plan. Mozarts Briefe gehören laut Ehmann zu seinem wichtigsten außermusikalischen Erbe und geben einen Einblick in sein bewegtes Leben. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Musikschule begleiten die Lesung aus den Briefen musikalisch.

Programm Die Kulturzeit geht bis 1. April; Veranstaltungsort ist der Treffpunkt Stadtmitte. Karten gibt es in der Stadtbücherei, im Bürgertreff, im Buchladen im Langhaus, im Rathaus sowie an der Tages- oder Abendkasse. www.wendlingerkulturzeit.de