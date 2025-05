Kulturwochenende in Aichwald: Livemusik und Boule in Krummhardt

Livemusik und Boule in Krummhardt

Kulturwochenende in Aichwald

1 Am Samstagabend gibt es in Krummhardt Livemusik: Die Band „Oups!“ spielt Unplugged-Covermusik. Foto: Oups!/Mario Brunner

Kostenlose Livemusik und ein Bouleturnier: Das Wochenende in Aichwalds Ortsteil Krummhardt ist ausgebucht. Der Kulturverein und Veranstalter des Goldgelb-Festivals lädt ein.











Ein Wochenende voller Unterhaltung auf dem Dorfplatz: Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Mai, ist Party im Aichwalder Ortsteil Krummhardt. Geplant sind ein Livekonzert in der Reihe „Kultur an der Linde“ und ein Bouleturnier. Der Kulturverein Krummhardt, Veranstalter des bekannten Goldgelb-Festivals, lädt ein.

Hits von den 50ern bis heute, getragen von Akustikinstrumenten und drei gewaltigen Stimmen, verspricht der Verein für den Samstagabend. „Oups!“ sei keine gewöhnliche Coverband, Gänsehaut pur sei garantiert.

Der Eintritt zum Konzert ist frei

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Schon ab 18 Uhr können die Gäste zum Festzelt kommen, denn der Kulturverein bietet auch eine Bewirtung. Auf der Speisekarte stehen unter anderem selbst gemachte Semmelknödel mit Geschnetzeltem oder Pilzrahmsoße.

Am Sonntag startet um 10 Uhr das traditionelle Bouleturnier in der Ortsmitte von Krummhardt. 15 Amateurteams treten an. Anmeldungen zum Mitspielen sind laut Veranstalter nicht mehr möglich. Aber die Teams können beim Kampf um den „Wanderpokal“ angefeuert werden. Rund um das Turnier gibt es Essen, Schwätzen und Kaffee. „Eine kleine, gemütliche Hocketse rund um das sportliche Event macht den Sonntag zu einem entspannten Tag“, verspricht der Kulturverein.