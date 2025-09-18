Kulturregion im Kreis Esslingen: Oberbürgermeister setzen sich ein – „Kultur ist ein Kitt für die Gesellschaft“

Oberbürgermeister setzen sich ein – „Kultur ist ein Kitt für die Gesellschaft“

1 An der Kultur wird der Rotstift angesetzt. Das trifft auch die Kulturregion. Hier der Filderstädter Skulpturenpfad beim Festival 2024. Foto: Ines Rudel

Die Oberbürgermeister Matthias Knecht aus Ludwigsburg und Matthias Klopfer aus Esslingen werben in Zeiten von Kürzungsdebatten für eine starke Kulturregion.











Kultur steht in vielen Kommunen mit auf der Streichliste. Angesichts knapper Kassen stehen auch Netzwerke der Region auf dem Prüfstand. Als Vorsitzender der Kulturregion kämpft Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht um den Erhalt interkommunaler Netzwerke und Angebote. Auch sein Esslinger Kollege Matthias Klopfer spürt als Vorsitzender von Regio Tourismus und Marketing Skepsis. Für ihn ist Kultur ein wichtiger Standortfaktor.