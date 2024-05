Kulturministerin Claudia Roth in Esslingen: Motor für einen Kunstbetrieb der Vielfalt

8 Der Galerieleiter Sebastian Schmitt mit Staatsministerin Claudia Roth (Grüne). Foto: Roberto Bulgrin

Kulturstaatsministerin Claudia Roth lobt das nachhaltige und zukunftsweisende Ausstellungskonzept der Villa Merkel, die Bundeskulturstiftung fördert die Schau „The Senses of Plants“ mit 70 000 Euro. Das Geld sei gut angelegt, findet die Bundespolitikerin.











Um neue Publikumsschichten für die Kunst zu gewinnen, bedarf es offener Formate der Vermittlung. Beim Rundgang durch die Ausstellung „The Senses of Plants“ (deutsch: Die Sinne der Pflanzen) lobte Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Team der Villa Merkel für das innovative Konzept. „Die Arbeiten sprechen auch Menschen an, die sonst seltener in Museen kommen“, sagte die Bundespolitikerin der Grünen bei ihrem Besuch in Esslingen. Das nachhaltige Kunstprojekt hat die Bundeskulturstiftung mit 70 000 Euro gefördert.