Kulturförderung in Esslingen: Gute Chancen für Kulturprojekte mit Innovation und Teilhabe

1 Ein Beispiel für die Förderung: Grégory Darcys inklusive Tanzkompanie. Inzwischen erhält das Tanztheater dauerhaft einen städtischen Zuschuss. Foto: Ivan Shvachko/privat

Ohne sie hätte es das Projekt „Obdachlose nähern sich Oskar Schlemmer“ der Esslinger Initiative Kultur am Rande oder Grégory Darcys inklusive Tanzkompanie vielleicht nie gegeben: Die Förderung des Esslinger Kulturamts für innovative und teilhabeorientierte Kulturveranstaltungen geht in eine neue Runde. Seit 2019 gibt es das Programm, das jährlich rund 70 000 Euro an Haushaltsmitteln verteilen kann. Jedes halbe Jahr wählt eine Fachjury die zu fördernden Projekte aus. Für die nächste Tranche kann bis 31. März beim Kulturamt der Antrag auf Projekt- oder Konzeptionsförderung gestellt werden. Den Unterschied erläutert Kulturamtsleiterin Alexa Heyder: „Eine Dauerförderung gibt es aus diesem Topf nicht, aber bei der Konzeptionsförderung geht es um längere Förderzeiträume, um eine kulturelle Idee ausbauen und entwickeln zu können. Sie ist die Vorstufe zur Dauerförderung – im Unterschied zur Förderung von Einzelprojekten.“ Darcys Tanztheater kam zum Beispiel in den Genuss der Konzeptionsförderung, bis es im vergangenen Jahr gelang, das Projekt nach einigen Querelen in die Dauerförderung aufzunehmen.

Zu den geförderten Projekten 2024 zählen laut Heyder auch das Jubiläum 40 Jahre Literarisches Marionettentheaters (LIMA), die Reihe „Le Chaim – Jüdisches (Er)Leben in Esslingen“, das Atelier freiraum für ein kunsttherapeutisches Projekt mit Kindern und die Stadtkapelle RSK mit den Musikvereinen Wäldenbronn und Liebersbronn für ihre „Bläserklasse für Erwachsene“.

Die Jury sei „relativ frei in ihren Entscheidungen“, sagt Heyder. Von den Statuten her richte sich das Förderprogramm an innovative sowie an Teilhabe-Projekte wie das Obdachlosen-Theater. „Wer mit einer völlig neuen Idee kommt, hat gute Chancen, angenommen zu werden“, erklärt die Kulturamtsleiterin. Ebenso Projekte, die auf Einbeziehung unterschiedlichster Zielgruppen ausgerichtet sind, von Kindergartenkindern bis zu Pflegeheimbewohnern und bis zu Menschen, die der Kultur fern stehen.

Auch das Literarische Marionettentheater (LIMA) wurde für ein Jubiläumsprojekt gefördert. Foto: privat

Pro Förderrunde werden im Schnitt zwischen 15 und 30 Anträge gestellt, berichtet Heyder. Den Zuschlag erhalten zwischen fünf und zwölf Projekte. Die Jury hat die Freiheit, wenige Projekte auszuwählen und dafür höhere Zuschüsse zu gewähren oder das Geld breiter zu verteilen. Das maximale Fördervolumen pro Antrag liegt zwischen 5000 und 8000 Euro, allerhöchstens 10 000 Euro. „Viele beantragen aber auch nur einen dreistelligen Betrag“, verrät die Kulturamtsleiterin. Dem Verdacht, vor lauter Innovation am Publikum vorbei zu fördern, tritt sie entgegen: „Die Frage, wie eng die Nische ist, wird auch diskutiert.“ Umgekehrt komme es bisweilen vor, dass etwa durch Eintrittsgelder Überschüsse erwirtschaftet werden, die zurückbezahlt werden müssen, denn: „Die Zuschüsse aus städtischen Steuermitteln sind eine reine Fehlbetragsfinanzierung.“ Dass sie nötig ist, steht für Alexa Heyder fest: „Ohne solche Förderung kommt nie etwas Neues zustande.“

Der Weg zum Zuschuss

Antrag

Die Antragsstellung erfolgt digital über die Website der Stadt. Unter www.esslingen.de/kulturfoerderung sind unter dem Stichwort „Projekt- und Konzeptionsförderung“ auch die Richtlinien zur Kulturförderung zu finden.

Zeitraum

In der aktuellen Förderperiode mit Antragseingang bis 31. März können nur Projekte gefördert werden, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2025 stattfinden. Für später stattfindende Projekte, die lange Vorplanungen erfordern, können in Ausnahmefällen auch bereits jetzt Förderanfragen gestellt werden.