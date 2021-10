24 Schauspieler Gerhard Polacek berichtet aus dem All im Rahmen des Kulturfestival Stadt im Fluss Esslingen. Polacek tauchte aus dem Beutaubrunnen am Kleinen Markt auf. Foto: Rainer Hauenschild

Am Wochenende hat in Esslingen das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ stattgefunden. In der Bildergalerie haben wir einige Eindrücke des Festivals für Sie zusammengestellt.















Esslingen - Stadt im Fluss ist ein Kulturfestival, das seit 2005 erst alle zwei, dann alle drei Jahre in Esslingen am Neckar stattfindet. Initiator war auch 2021 das Kulturamt der Stadt in Kooperation mit KOMMA – Jugend und Kultur und weiteren Akteuren. Die Städtische Kunst- und Kulturszene wurde im Vorfeld des Festivals dazu eingeladen, sich unter dem Motto „Atlantis“ in das Festival einzubringen.

Was kommt nach der Flut? Stadt im Fluss 2021 drehte sich um Zukunftsvisionen. „Wer wollen wir sein, wie soll Esslingen aussehen, was passiert mit uns?“ waren Fragen mit denen sich die Akteure dem Thema angenähert haben. In der Bildergalerie haben wir einige Eindrücke des Festivals für Sie zusammengestellt.