Kulturdenkmal in Esslingen

1 Die stadtbildprägende Schelztorhalle ist marode und benötigt dringend eine gründliche Sanierung. Foto: Roberto Bulgrin

Die denkmalgeschützte Halle aus den 1950er Jahren soll für rund 13,4 Millionen Euro umfassend erneuert werden. Die Sanierung soll voraussichtlich bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2027 abgeschlossen sein.















Die Schelztorhalle ist marode und wäre vor einigen Jahren fast abgerissen worden – wäre sie 2018 nicht unerwartet zum Kulturdenkmal erklärt worden. Nun soll eine Generalsanierung den denkmalgeschützten Bau aus dem Jahr 1957 wieder auf Vordermann bringen. Mindestens 13,4 Millionen Euro wird die Stadt wohl in die Instandhaltung der zentralen Halle mit dem auffälligen Sheddach stecken müssen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung herrschte große Einigkeit darüber, dass die Schelztorhalle nicht nur stadtbildprägend sei, sondern auch eine wichtige Funktion für den Schul- und Vereinssport erfülle. Einstimmig beschloss das Gremium die millionenschwere Generalsanierung, die voraussichtlich 2027 abgeschlossen werden soll. Der schlechte Zustand der Schelztorhalle sei schließlich bekannt, erklärte etwa der FDP-Rat Ulrich Fehrlen – im Winter habe sogar eine Veranstaltung abgebrochen werden müssen, weil es in die Halle regnete. Allerdings mahnten vor allem die Grünen eine intensivere Beachtung des Klimaschutzes bei der Sanierung an. „Der Denkmalschutz sollte die Notwendigkeiten der Zeit erkennen und Denkmalschutz und Klimaschutz zusammenführen“, forderte der Grünen-Rat Jürgen Menzel. Es sei eine „ordentliche Dachdämmung“ notwendig, ebenso eine richtige Fassadenverkleidung. „Einfach-Verglasungen gehören zum Altglas“, betonte er – und zugige Eingangstüren gehörten ausgetauscht.

Geplant ist laut der Stadtverwaltung eine umfassende denkmalgerechte und energetische Sanierung. Künftig soll die Schelztorhalle teilbar sein, um parallel von zwei Klassen oder Sportgruppen genutzt werden zu können. Außerdem sollen eine behindertengerechte Toilette und ein neues Lehrer-WC eingebaut werden. Auch die derzeit nicht genutzten sanitären Anlagen im Untergeschoss will man erneuern. Dort sollen zudem zwei weitere Trainingsräume sowie weitere Umkleidebereiche entstehen. Auch die Heizungsanlage der Halle soll erneuert und ein Teil der benötigten Wärme künftig durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Mit der energetischen Ertüchtigung wird der Energiebedarf der Schelztorhalle laut Angaben aus dem Rathaus künftig um 65 bis 70 Prozent gesenkt. Auch die Dachkonstruktion muss saniert und das Tribünendach komplett ersetzt werden.