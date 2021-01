1 Das Team der Volkshochschule hofft, dass bald wieder Kurse vor Ort möglich sind. Foto: Ines Rudel

Online machen Ostfilderns Kultureinrichtungen auch in Corona-Zeiten ein umfassendes Kulturangebot möglich.Die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur ist für sie unbestritten.

Ostfildern - Der Lockdown legt die Kultureinrichtungen lahm – vorerst mindestens bis zum 14. Februar. Dennoch arbeiten die Kultureinrichtungen in Ostfildern auch jetzt auf Hochtouren daran, um für die Menschen aller Generationen ein möglichst umfassendes Programm möglich zu machen. „Gerade jetzt ist es wichtig, den Menschen Impulse zu geben“, findet Heike Schepp, die Leiterin der Stadtbücherei. Und auch in der Volkshochschule sowie in der Musikschule läuft der Unterricht – zumindest online. Neue Formate sind das Gebot der Stunde.