Kultur in Wendlingen: Wendlinger Zeltspektakel steht bevor – Das Programm erwartet die Zuschauer

Das Wendlinger Zeltspektakel im Speck geht in seine 42. Runde – mit Kabarett, Rock, einer Meat-Loaf-Tribute-Show und der „Schlagzeugmafia".











Deutschlands meisterhafter Minimalist des Irrsinns ist am 9. Oktober auf Stippvisite beim Wendlinger Zeltspektakel im Sportpark im Speck: Kabarettist Rolf Miller zeigt in seinem 8. Programm „Wenn nicht wann dann jetzt“, wie man alles sagt – und dabei garantiert nichts meint. Karten kosten im Vorverkauf 27 Euro, an der Abendkasse 32 Euro. Organisiert wird das Event wie immer vom Zeltspektakel-Verein Wendlingen, der sich mit seinem enormen ehrenamtlichen Engagement längst einen herausragenden Namen im Kulturkalender der Stadt erarbeitet hat.

Weiter geht das Programm am 10. Oktober mit einer großen Nummer des deutschen Hardrocks: Bonfire stehen seit Jahrzehnten für melodische Riffs, kraftvolle Soli und energiegeladene Shows. Mit ihrem neuen Album „Higher Ground“ zeigen sich Hans Ziller und seine Band erneut in Bestform – frisch, dynamisch und doch unverkennbar Bonfire. Ihre Songs begeistern Fans weltweit, und mit über 35 Millionen YouTube-Klicks sind sie nach wie vor eine feste Größe in der Rockszene. Als Vorband stimmen Roses for Someone auf den Abend ein – mit Rockmusik, die Pop-, Punk- und elektronische Elemente vereint (Karten im Vorverkauf 33 Euro, an der Abendkasse 38 Euro).

Hommage an Sänger Meat Loaf

Die großen Hymnen des Rock stehen am 11. Oktober auf dem Programm. Die „Meet Love“-Show der Tribute-Band geht unter die Haut: In einer spektakulären Hommage an den 2022 verstorbenen US-Ausnahmesänger Meat Loaf entfalten Stücke „I’d Do Anything for Love“ oder „Bat Out of Hell“ auf der Bühne im Zirkuszelt ihre volle Kraft – leidenschaftlich, laut und voller Emotion. Passend eröffnet wird der Konzertabend von der Band Grandma’s Bedroom Experience mit Rock, Pathos und ein bisschen Nostalgie (Vorverkauf 27 Euro, Abendkasse 32 Euro).

Zeltspektakel Wendlingen: Trommel sorgen für einen Haufen Chaos

Mit viel Charme, handwerklichem Können und Schlagfertigkeit will die mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnete „Schlagzeugmafia“ am 12. Oktober zum Abschluss des 42. Zeltspektakels begeistern. In der Show namens „Backstreet Noise“ sorgen fünf „Mafiosi“ und unzählige Trommeln für ein Haufen Chaos – nichts läuft nach Plan, aber alles bleibt im Takt (Vorverkauf 32 Euro, Abendkasse 37 Euro). Bereits am Sonntagvormittag steigt ab 11 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit der Band Die zwei zu dritt bei freiem Eintritt.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Tickets gibt es unter www.zeltspektakel.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.