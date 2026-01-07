Kultur in Nürtingen: Urbane Emotionen wecken

Die Stadt Nürtingen bringt in ihrer neuen Ausstellung „City Vibes – Kunst, Mode, Architektur“ unterschiedliche künstlerische Positionen unter dem Dach der Kreuzkirche zusammen.
Zwischen Mitte Januar und Mitte Februar werden in der Nürtinger Kreuzkirche unter dem Titel „City Vibes – Kunst, Mode, Architektur“ rund 200 Exponate aus verschiedenen Kunstrichtungen zu sehen sein. Kuratiert von der Tübinger Galerie Art 28 vereinen die Werke von Heather Lee Fazzino, Ulrike Langen und dem im Jahr 2020 verstorbenen bulgarische Künstler Christo Pop Art, klassische japanische Malerei, Design und das Spiel mit urbaner Architektur. Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll das Kunsterlebnis über das rein visuelle Erlebnis hinaustragen.