Kultur in Nürtingen: Urbane Emotionen wecken
1
Michael Maisch, Amt für Stadtmarketing, Ausstellungskurator Enrico Battaglia, Gabriele Frisch, Stadtmarketing, OB Johannes Fridrich und Kuratorin Susanne Wegner (von links) präsentieren Werke aus der kommenden Ausstellung in der Kreuzkirche. Foto:  

Die Stadt Nürtingen bringt in ihrer neuen Ausstellung „City Vibes – Kunst, Mode, Architektur“ unterschiedliche künstlerische Positionen unter dem Dach der Kreuzkirche zusammen.

Zwischen Mitte Januar und Mitte Februar werden in der Nürtinger Kreuzkirche unter dem Titel „City Vibes – Kunst, Mode, Architektur“ rund 200 Exponate aus verschiedenen Kunstrichtungen zu sehen sein. Kuratiert von der Tübinger Galerie Art 28 vereinen die Werke von Heather Lee Fazzino, Ulrike Langen und dem im Jahr 2020 verstorbenen bulgarische Künstler Christo Pop Art, klassische japanische Malerei, Design und das Spiel mit urbaner Architektur. Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll das Kunsterlebnis über das rein visuelle Erlebnis hinaustragen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.